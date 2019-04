De Zweedse koning Carl Gustaf heeft dinsdag zijn 73e verjaardag op traditionele wijze gevierd op de Yttre borggården, het plein naast het Koninklijk Paleis in Stockholm. De muziekkorpsen van marine en leger zorgden voor de muzikale omlijsting, met naast marsmuziek ook nummers van ABBA. Vanaf Skippsholmen achter het paleis werden 21 saluutschoten afgevuurd.

De koning, die werd vergezeld door prins Carl Philip, inspecteerde de erewacht en nam een korte parade af. Toen was het tijd voor de kinderen die zich al vroeg met hun ouders op de plaats hadden verzameld om de koning te feliciteren en bloemen te geven. Ook kreeg de koning een ballon in de vorm van een draak. Sommige kinderen hadden aanmoediging nodig, andere liepen kordaat af op Carl Gustaf en maakten een diepe buiging.

Vanuit de geopende ramen van het paleis keek een deel van de koninklijke familie belangstellend en geamuseerd toe. Vooral prinses Estelle liet zich op de verjaardag van haar opa niet onbetuigd, terwijl haar broertje prins Oscar op de arm van vader prins Daniel voorzichtig zwaaide naar het publiek. Prinses Sofia had haar kinderen niet meegenomen en prinses Madeleine was met haar gezin in Florida gebleven.