Prinses Amalia heeft tijdens Koningsdag een goede indruk achtergelaten. De kroonprinses is na haar ouders het populairste lid van het koninklijk huis en stoot daarmee prinses Beatrix van haar troon op de derde plek. Dat concludeert DVJ Insights op basis van een enquête in opdracht van RTL Nieuws.

Koningin Máxima blijft de grote favoriet van het publiek. Zij wordt op de voet gevolgd door haar echtgenoot koning Willem-Alexander. In eerdere jaren volgde Beatrix haar zoon op in het rijtje, nu is dat voor het eerst Amalia. 6 procent van de ondervraagden vindt haar het meest sympathieke lid van de familie en 3 procent kiest voor prinses Beatrix. Amalia krijgt van de 540 ondervraagden een gemiddeld rapportcijfer van een 7,7.

Van de ondervraagden zegt de helft het interview dat Amalia op Koningsdag gaf te hebben gezien. 67 procent van hen zegt dat hun mening over de prinses door het interview in positieve tot zeer positieve zin is veranderd. In het interview met RTL Nieuws en Hart van Nederland zei Amalia dat ze zich goed had voorbereid op Koningsdag, met name op de regioquiz. “Ik had alleen niet uitgezocht hoeveel pannenkoeken er worden gemaakt in de vijf pannenkoekenhuizen. Dat was een vraag waar ik niet op voorbereid was. Maar ik wil mezelf zo goed mogelijk neerzetten en eigenlijk geen showversie van mezelf. Dat zeg ik heel eerlijk”, zei de 15-jarige prinses afgelopen zaterdag.