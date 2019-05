Japan heeft sinds woensdagmorgen een nieuwe keizer: Naruhito. Hij is zijn dinsdag afgetreden vader Akihito opgevolgd. Die gaat nu verder als keizer-emeritus en zal grotendeels uit het openbare leven verdwijnen. Bij de plechtigheden rond de troonsbestijging van Naruhito was Akihito al niet meer aanwezig.

De nieuwe keizer woonde twee bijeenkomsten bij. In de eerste werden twee van de drie regalia – het heilig zwaard en het keizerlijk juweel – voor hem geplaatst, samen met de keizerlijke zegels ten teken van de rechtmatige troonsbestijging. In de tweede bijeenkomst, waar ook keizerin Masako aanwezig mocht zijn, hield Naruhito met krachtige stem een korte toespraak.

“Ik zweer dat ik zal handelen volgens de grondwet en mijn verantwoordelijkheid zal vervullen als het symbool van de staat en de eenheid van het volk van Japan, terwijl ik altijd mijn gedachten naar de mensen zal richten en met hen zal staan. Ik bid oprecht voor het geluk van de mensen en de verdere ontwikkeling van de natie en de vrede van de wereld”, aldus Naruhito, die zei het goede voorbeeld van zijn vader te willen volgen.

Niet bang voor Keizerlijk Hofagentschap

Met Naruhito, de 126e keizer op de Chrystantentroon, is in Japan om klokslag middernacht ook een nieuwe jaartelling en nieuw tijdperk begonnen. Het is nu Reiwa 1, nadat dinsdag met het terugtreden in het jaar 31 een einde kwam aan het Heisei-tijdperk. Akihito zei in zijn afscheidstoespraak te hopen dat Reiwa de Japanners voorspoed en vrede zal brengen.

Keizer Naruhito (59) zal proberen eigen accenten te leggen in zijn keizerschap. Hij heeft in het verleden al laten zien niet bang te zijn om het op te nemen tegen Kunaicho, het almachtige Keizerlijk Hofagentschap. Dat bewaakt elke stap die leden van de keizerlijke familie zetten en probeert hun op de rechte lijn te houden van protocol en traditie, vaak ten koste van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van familieleden.

Water en sanitatie

Zo hebben zowel keizerin-emerita Michiko als de nu nieuwe keizerin Masako inzinkingen en depressies gekend vanwege de verstikkende regels. Naruhito heeft het daarbij opgenomen voor zijn vrouw, hetgeen hem door de Kunaicho kwalijk werd genomen.

De nieuwe keizer studeerde enige tijd in Oxford, een periode die Naruhito die tot de gelukkigste van zijn leven beschouwt. De nieuwe keizer richtte zich net als prins Willem-Alexander in wereldverband op water en sanitatie en zocht net als zijn vader altijd naar vrede en verzoening.

Prins Akishino (53) de broer van Naruhito, is de nieuwe kroonprins geworden en diens zoontje Hisahito (12) is daarna de eerstvolgende in de lijn van troonopvolging.