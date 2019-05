Hoewel Meghan naar verluidt elk moment kan bevallen, brengt prins Harry volgende week toch een bezoek aan Nederland. De hertog van Sussex is op woensdag 8 mei in Amsterdam en op donderdag 9 mei in Den Haag, maakte het Britse hof woensdag bekend.

De inhoud van het bezoek aan de hoofdstad is nog niet bekendgemaakt. De aankomend vader reist naar Den Haag vanwege de Invictus Games, een internationaal sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. De hertog, initiatiefnemer en beschermheer van de games, is bij de officiële lancering van het evenement dat over precies een jaar plaatsvindt.

De gastheer in Den Haag is luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif, de voorzitter van de stichting Invictus Games Den Haag 2020, . Ook prinses Margriet, die onlangs werd aangekondigd als ere-voorzitter en burgemeester Pauline Krikke zijn aanwezig.

De vijfde Invictus Games worden volgend jaar van 9 tot 16 mei in Den Haag gehouden met meer dan vijfhonderd deelnemers uit 19 landen.