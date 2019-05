De koningsplechtigheden voor koning Vajiralongkorn van Thailand zijn voor de Noorse koning Harald reden alvast een felicitatie te sturen naar Bangkok. “Ter gelegenheid van uw kroning wil ik u mijn oprechte felicitaties en beste wensen overbrengen voor uzelf en uw familie”, schrijft koning Harald donderdag. Hij wenst bovendien het Thaise volk welzijn en welvaart toe.

De Thaise kroningsceremonie begint zaterdag en duurt tot en met maandag mei. Belangrijk onderdeel daarvan is de 7 kilometer lange optocht of koninklijke parade die de nieuwe koning Vajiralongkorn op 5 mei, daags na zijn kroning, zal houden.

Woensdag werd bekend dat de Thaise koning getrouwd is. De 66-jarige vorst is in het huwelijk getreden met Suthida Tidjai, die per direct koningin van Thailand is.

Vajiralongkorn kwam in 2016 op de troon na het overlijden van zijn vader Bhumibol, die zeventig jaar had geregeerd.