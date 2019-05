Amersfoort had de dag niet beter kunnen beginnen. Terwijl de koninklijke familie kort na aankomst de eerste handjes schudde, zongen honderden: ‘Jij bent mooi, zo mooi.’ Ik heb genoten van Koningsdag, zoals ieder jaar. En toch was dit jaar meer dan bijzonder. De schattige prinsesjes hebben plaatsgemaakt voor drie koninklijke jongedames en wat zijn ze mooi! De hakken van prinses Amalia waren hoger dan die van mij en waar mijn voeten na Koningsdag schreeuwden om ijswater, leek het voor Amalia een klein kunstje om ook nog te basketballen op haar killer heels. Ze is echt, nu al, een volleerd prinses. Daar waar even geen publiek om haar aandacht vroeg, wist ze razendsnel de hofdame te vinden om haar mooie blauwe mantel aan te kunnen trekken. Ook al bleven de regendruppels uit, heel warm was het niet.

Prinses Ariane is echt de jongste, maar zit nu in die overgangsfase van basisschoolleerling naar middelbarescholier. Met nu nog comfortabele platte ballerina’s, en een prachtige, échte prinsessenjurk. Bij de jungle van de dierentuin konden de leden van de koninklijke familie kiezen tussen een trap of een liaan om naar de overkant te komen. Ariane koos spontaan voor de avontuurlijke oplossing. Terwijl ze met het touw in haar handen stond, besefte ze opeens dat het aan een touw slingeren met een jurkje aan, én miljoenen kijkers die je zien, nóg avontuurlijker is. Met aanmoedigingen van koningin Máxima en haar twee zussen waagde de prinses toch de sprong. Tja, en Alexia. Wat lijkt zij enorm op haar moeder. Wat een beauty! Ik was echt met stomheid geslagen toen ik haar uit de bus zag stappen. Een jurk in de kleur die haar moeder ook zo flatteert, met jeugdige stoere enkellaarsjes. Haar rossige haren semi-nonchalant, maar o zo vakkundig opgestoken.

De drie dames volgden, nog meer dan vorig jaar, een eigen plan. Amalia zag ik vaak aan de zijde van haar vader, Alexia zag ik vaker bij haar moeder. Maar ik zag vooral een lief gezin. Ik vond het ontroerend om te zien hoe hecht ze zijn. We zien de vijf twee keer per jaar tijdens de fotosessies, maar dat valt in het niet bij Koningsdag. Twee uur lang heb ik ze kunnen gadeslaan. Ik zag de bemoedigende gebaren, het oogcontact – ‘je doet het goed’ – en de armen om de prinsessen heen om ze even adem te kunnen laten halen. Ga er maar aan staan, drie prachtige dochters! Eigenlijk zou je ze het liefst beschermen tegen alle aandacht, maar ze zijn prinses en dus hebben ze een ander leven dan andere meisjes van die leeftijd.

De koning noemde zichzelf ooit de haan in het kippenhok, maar op Koningsdag zag ik vooral een jarige koning met vier ‘koninginnen’ aan zijn zijde. Ze hebben het geweldig gedaan. Na de verjaardagsviering in Amersfoort, is het gezin vertrokken naar Griekenland. Het leven daar staat in schril contrast met het Oranje-feest in Nederland. In Griekenland wordt orthodox Pasen gevierd en de koning nam deel aan die viering met onder meer de Griekse ex-koning Constantijn en ex-koningin Anne-Marie. Even weg, even vrij, even samen met het gezin. En dat is ze van harte gegund.

