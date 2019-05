Kroonprinses Victoria leert over klimaateconomie

Kroonprinses Victoria van Zweden woont donderdag in de Griekse hoofdstad Athene een conferentie bij over kansen en uitdagingen die de nieuwe ‘klimaateconomie’ bieden. Op de conferentie werd gesproken over het stimuleren van innovatie en duurzame ontwikkeling. Victoria kwam daarvoor naar de Academie van Athene, waar ze plaatsnam naast president Prokopis Pavlopoulos van Griekenland.

Voorafgaand aan de conferentie had de kroonprinses de kans om voor de beroemde Akropolis van Athene te poseren en schatten te bekijken in het Agora Museum. Daarbij had ze gemakkelijke schoenen aangetrokken. Ze combineerde haar kleurige zijden rok met witte sneakers die Stella McCartney ontwierp voor Adidas.