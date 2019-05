Prinses Margriet is zondag 9 juni in Den Bosch om de Nederlandse handboogschutters aan te moedigen. De prinses woont op de Parade het wereldkampioenschap para handboogschieten bij, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend.

Het WK handboogschieten in Den Bosch is met ongeveer duizend deelnemers uit ruim honderd verschillende landen het grootste sportevenement dit jaar in Nederland. Het wereldkampioenschap is een volledig geïntegreerd evenement, zowel sporters al parasporters kunnen zich aan de voet van de Sint-Janskathedraal kwalificeren voor de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio in 2020.

Rondom het kampioenschap, dat van 3 tot en met 16 juni plaatsvindt, is gewerkt aan een spin-off programma. Daarin staan thema’s als gezondheid & vitaliteit en participatie & cohesie centraal. Prinses Margriet is op 9 juni bij de finale en prijsuitreiking in de categorie para recurve dames.