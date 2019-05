De vlaggen hangen uit in huize Cambridge. Prinses Charlotte, de dochter van William en Catherine, viert donderdag haar vierde verjaardag. Vanwege de gelegenheid deelde het Britse Hof drie foto’s van het jarige meisje.

De foto’s zijn gemaakt in april door haar moeder bij hun thuis in Norfolk. Kate fotografeerde haar dochter in de buitenlucht. Charlotte draagt op twee foto’s een grijs vest en een Engels geruit rokje en heeft haar blonde haren in een staart. Op de derde foto’s draagt Charlotte een lichtblauw zomerjurkje met een witte kraag. Op Instagram stromen duizenden felicitaties binnen.

Het prinsesje zag op 2 mei 2015 het levenslicht in het St. Mary’s Hospital, het ziekenhuis waar ook haar grote broer George en kleine broertje Louis werden geboren. Twee dagen later werd haar naam Charlotte Elizabeth Diana bekendgemaakt. Op dit moment gaat Charlotte, die door haar ouders Lottie wordt genoemd, nog naar de Willcocks Nursery in Kensington. Hoogstwaarschijnlijk start ze, net als de 5-jarige George, komende zomer op de Thomas’s Battersea-school in zuidwest-Londen.

In haar vrije tijd geniet het 4-jarige prinsesje van knutselen. Catherine onthulde eerder dat Charlotte de creatieveling van het gezin is. Daarnaast houdt de prinses van dansen en zou ze balletles volgen.

Charlotte schreef geschiedenis door als eerste vrouwelijke nakomeling van een Britse monarch haar plaats in de lijn van troonopvolging niet op te hoeven geven door de geboorte van een broertje. Sinds drie jaar hebben jongens bij de troonopvolging namelijk geen voorrang meer op meisjes. Charlotte bleef daardoor na opa Charles, vader William en broer George vierde in lijn van troonopvolging.