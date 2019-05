Prins Jean en zijn vrouw Philomena en hun kinderen Gaston en Antoinette herdenken donderdag in Frankrijk de sterfdag van de wereldberoemde kunstenaar en wetenschapper Leonardo da Vinci.

Jean van Orléans, de graaf van Parijs, werd in het Kasteel van Amboise ontvangen door de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte Macron. Leonardo da Vinci, maker van de wereldberoemde Mona Lisa, stierf precies 500 jaar geleden in Amboise aan de Loire.

Macron ontving ook zijn Italiaanse ambtgenoot Sergio Mattarella en zijn dochter Laura. De twee buurlanden zijn trots op hun nauwe historische en culturele connecties: Leonardo da Vinci kwam uit Toscane. Macron nam zijn gasten mee naar de kapel Saint-Hubert, de laatste rustplaats van Leonardo da Vinci.

De sterfdag van Leonardo da Vinci wordt donderdag op tal van plekken en manieren gememoreerd. Het Teylers Museum in Haarlem nam er afgelopen winter al een voorschot op met een zeer druk bezochte expositie en het Louvre in Parijs opent in het najaar een grote tentoonstelling, waar kunstliefhebbers reikhalzend naar uitkijken.