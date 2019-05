Koning Willem-Alexander krijgt op 11 juni alles te horen over het grootbrengen van insecten. De koning reist die dinsdag ’s morgens af naar Bergen op Zoom, voor een bezoek aan de nieuwe insectenkwekerij van Protix, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend.

Protix verwerkt eiwitten van insecten, vooral van de larven van de zwarte soldatenvlieg. Die maden bevatten veel eiwitten, die vervolgens gebruikt worden in vis-, vee- en dierenvoer. De larven worden gevoerd met plantaardige voedselresten die overblijven bij andere productieprocessen. Door die resten te hergebruiken en terug te brengen in de voedselketen sluit Protix de voedselkringloop.

Willem-Alexander opent tijdens zijn bezoek een nieuwe insectenkwekerij van Protix, dat in tien jaar groeide van een idee naar een bedrijf met 110 werknemers, opererend in vijftien landen. De koning krijgt een rondleiding door de ‘insectenfabriek’ en krijgt uitleg over het productieproces. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, die vorig jaar haar enthousiasme over het kweken van insecten al uitsprak, vergezelt Willem-Alexander.