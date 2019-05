Langs de route die de nieuw gekroonde koning van Thailand zondag aflegt door de oude stad van Bangkok moeten de generatoren van de luchtkoeling uit. Het lawaai van de airco zou namelijk de in optocht meelopende paarden kunnen doen schrikken.

Het is slechts één van de vele voorschriften die in de Thaise hoofdstad zijn afgekondigd rond de festiviteiten en plechtigheden van de kroning van koning Vajiralongkorn. Op alle manieren wordt het publiek ook aangespoord vooral te gaan kijken naar deze ,,eenmalige historische gebeurtenis.”

De bemoeienissen gaan ver. Wie langs de route van de ‘Liap Phranakon’ – de koninklijke processie – wil staan, krijgt het dringende advies iets geels aan te trekken. Dat is de kleur van de geboortedag van de koning en de kleur die de laatste dagen het straatbeeld in Bangkok meer en meer domineert. De werkneemsters van een massagesalon langs het parcours hebben echter te horen gekregen dat ze zondag in de zaak tijdens het werk geen geel shirt aan hoeven te trekken.

Strenge controles

Het publiek zal streng worden gecontroleerd, zo bleek vrijdag al. In de wijde omtrek van het Grand Palace zijn 23 inlaat- en controlepunten, waar niet alleen tassen en kleding worden gecheckt maar ook identiteitsbewijzen. Van buitenlanders bijvoorbeeld wordt het paspoort vergeleken met de gegevens die zijn verkregen bij binnenkomst in Thailand. Wie door de ,,wasstraat” van de beveiliging is gegaan, krijgt een sticker. ,,Dit doen we elke dag opnieuw”, aldus een militair die toezicht hield.

De autoriteiten maken zich wel zorgen over de enorme hitte, die toeschouwers in problemen kan brengen. Er worden 150.000 zonnepetjes uitgedeeld, naast de 300.000 waterflessen die klaarliggen. Op straat overnachten of vroeg in de rij gaan staan voor een goede plek wordt omtmoedigd. De controleposten gaan zondag pas rond het middaguur open voor de om 16.30 uur beginnende processie, die naar verwachting zes uur in beslag zal nemen. De koning stapt tijdens de ruim 7 kilometer lange rondgang ook een paar keer van zijn draagstoel, om belangrijke tempels te bezoeken.