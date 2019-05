De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de Britse prins Charles en zijn vrouw Camilla uitgenodigd voor een bezoekje op haar werkadres. De Britse troonopvolger en de hertogin van Cornwall worden dinsdag in Berlijn verwacht voor een gesprek, meldt het Duitse persbureau DPA.

Het is niet duidelijk wat de directe aanleiding voor het bezoek is. Een woordvoerder van Merkel stelt dat de bondskanselier zich erg verheugt op de ontmoeting. “Het Verenigd Koninkrijk is één van de belangrijke partners van Duitsland”, stelt ze. “Dat geldt ook in deze tijd van brexitonderhandelingen.”

Charles (70) en Camilla (71) brengen tussen 7 en 10 mei een bezoek aan Duitsland. In Leipzig wonen zijn een bijeenkomst bij waar de ‘Wende’, oftewel de val van het IJzeren Gordijn in 1989 wordt herdacht. Deze gebeurtenis luidde de hereniging van West- en Oost-Duitsland in. In München is Charles aanwezig bij een symposium over klimaatveranderingen en de impact daarvan op de economie van beide landen.