De kroning zaterdag van koning Vajiralongkorn van Thailand is doordrenkt van symboliek, oude gebruiken en religieuze rituelen. De plechtigheden zijn een mengeling van boeddhisme en hindoeïsme, met een belangrijke rol voor de brahmaanse opperpriester. Die reikt de koning de regalia en andere symbolen van zijn waardigheid aan.

De afgelopen weken zijn al veel rituele handelingen gepleegd, zoals het verzamelen en wijden van het heilige water waarmee Vajiralongkorn ritueel wordt gewassen. Het graveren van zijn volledige naam en horoscoop op een gouden plaquette ging ook met veel religieus ceremonieel plaats in de Tempel van de Smaragden Boeddha, het heiligdom op het terrein van het immense paleiscomplex in Bangkok. Dat heet dan ook Grand Palace.

Alle voorwerpen die bij de kroning worden gebruikt hebben een eigen naam, geschiedenis en betekenis zoals de speciale kleding die de koning draagt, de koninklijke pantoffels en de negen ‘verdiepingen’ tellende koninklijke parasol. De kroon bijvoorbeeld symboliseert de verbinding met het hemelse en de pantoffels met de aarde, ten teken dat de koning zijn volk zal ondersteunen.

Parasol

Naar Europees voorbeeld zet de koning zelf zijn kroon op zijn hoofd. Vroeger was de parasol het belangrijkste attribuut bij een koning, maar toen Thailand meer contact kreeg met de Europese monarchieën veranderde dat. Kronen waren in Europa belangrijk, en de ‘Grote Overwinningskroon’ werd dat ook in Thailand. Waar deze voorheen net zoals bijvoorbeeld in Nederland slechts werd uitgestald, kroonde vanaf koning Rama IV elke Thaise vorst zichzelf ermee.

Voor de plechtigheden worden verschillende troonzalen en evenzovele verschillende tronen gebruikt, waarbij het belangrijk is dat de koning hoog boven iedereen uitsteekt, onder zijn bijzondere parasol.