Britten die geld willen inzetten op de geboortedatum van het kind van prins Harry en zijn echtgenote Meghan, kunnen niet meer terecht bij de grote bookmaker Paddy Power. Dat wedkantoor vermoedt dat de prins of prinses al is geboren, zonder dat daar ruchtbaarheid aan is gegeven.

Paddy Power heeft het gokken op de geboortedatum opgeschort. ,,Dat gebeurde nadat het aantal gokjes omhoog was geschoten. Dat wijst erop dat iemand iets weet”, concludeert het bedrijf. Dat wijst ook op de ,,geruchten en speculatie” over de koninklijke geboorte.

Andere bookmakers geloven overigens niet dat Meghan al is bevallen. ,,We denken niet dat ze al een baby hebben gekregen”, zegt een woordvoerder van gokbedrijf William Hill. ,,Er zou een enorm aantal mensen betrokken zijn bij de geboorte. Ik denk dat het moeilijk is om het geheim te houden.”

Goklustige Britten kunnen ook nog steeds terecht bij Ladbrokes. Daar wordt vooral gewed dat het kind op vrijdag of zaterdag komt.