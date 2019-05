In zijn eerste publieke optreden heeft de nieuwe Japanse keizer Naruhito opgeroepen tot vrede in de hele wereld. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld bij het keizerlijke paleis in Tokio om de vorst aan te horen.

“Ik hoop oprecht dat ons land, hand in hand met buitenlandse naties, zoekt naar wereldvrede en de voordelen van vooruitgang”, aldus de 59-jarige opvolger van keizer Akihito. Woensdag besteeg Naruhito de Chrysantentroon na de abdicatie van zijn vader.

Zaterdag verscheen de 126e keizer van Japan kort op het balkon van het keizerlijk paleis om de menigte van naar schatting 50.000 mensen toe te spreken. Aan zijn zijde stond keizerin Masako.