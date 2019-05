In de Notre-Dame-kathedraal van Luxemburg-Stad hebben familie, Europese vorstenhuizen en tal van andere genodigden afscheid genomen van oud-groothertog Jean van Luxemburg. De vader van de huidige groothertog Henri overleed op 23 april op 98-jarige leeftijd. Hij was van 1964 tot 2000 staatshoofd van het kleine Europese land. De bevolking kon de afgelopen dagen al afscheid nemen van de geliefde groothertog.

Duizenden mensen trotseerden het koude, natte weer en stonden ’s ochtends langs de route tussen het groothertogelijk paleis en de Notre-Dame. Aan de huizen hingen vlaggen met rouwband. De kist met het stoffelijk overschot van Jean werd per militair voertuig naar de kerk gebracht. Zijn kist was bedekt met de blauwwitte handelsvlag van Luxemburg. Voorafgaand aan de kerkdienst werden 21 saluutschoten gegeven. Het grote publiek kon de uitvaart volgen via een groot scherm op een plein in de hoofdstad. Beelden vanuit de kathedraal werden ook via een livefeed verspreid.

Tijdens de dienst klonk er onder meer doedelzakmuziek ter ere van Jeans tijd bij de Irish Guards gedurende de Tweede Wereldoorlog. Na de plechtigheid werd Jean bijgezet in de crypte van de kathedraal. De komende dagen kan het Luxemburgse publiek de crypte bezoeken en nogmaals afscheid nemen van de groothertog.

Elisabeth

Namens Nederland woonde prinses Beatrix de staatsbegrafenis bij. Ze zat op de tweede rij naast prinses Anne van Groot-Brittannië en koningin Sofia van Spanje. Ook prins Carlos van Bourbon-Parma en zijn echtgenote prinses Annemarie woonden de plechtigheid bij. De overleden groothertog was via zijn vader prins Félix zelf ook een prins van Bourbon-Parma.

Uit België kwamen onder anderen koning Filip en koningin Mathilde, alsmede Filips ouders koning Albert en koningin Paola. Opvallend genoeg was ook prinses Elisabeth, de dochter van Filip en Mathilde, aanwezig. Hoewel Jean familie was van de Belgische koninklijke familie, was de 17-jarige troonopvolgster niet eerder bij een internationale activiteit.

Tessy

In de kerk zat ook prinses Tessy, de ex-vrouw van Jeans kleinzoon prins Louis. Zij mocht niet meer bij de koninklijke familie, en dus ook haar zoontjes, zitten en moest genoegen nemen met een plek tussen het ‘gewone’ volk. Vorige maand werd de scheiding tussen Louis en Tessy officieel. Tot september mag ze zich nog prinses van Luxemburg noemen.