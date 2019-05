Het nieuwe Japanse keizerspaar is zaterdagmorgen met ongekend enthousiasme begroet bij het eerste publieke optreden sinds de troonswisseling eerder deze week. Keizer Naruhito en keizerin Masako verschenen samen met andere leden van de keizerlijke familie op het balkon van de Showa-hal op het terrein van het keizerlijk paleis in Tokio.

De keizer sprak enkele woorden tot het verzamelde publiek, dat er uren wachten voor over had gehad om de nieuwe keizer toe te juichen. “Ik sta hier vandaag na de plechtigheden die mijn troonsbestijging markeerden. Ik ben blij en diep dankbaar dat u bent gekomen om dit te vieren. Ik wens u gezondheid en geluk. Ik hoop van harte dat ons land zich verder zal ontwikkelen terwijl we met andere landen verder werken om wereldvrede na te streven”, aldus Naruhito.

Pas nadat hij zijn woorden had gesproken, zwaaide keizerin Masako ook naar de menigte voor de hal. Dochter prinses Aiko (17) en het zoontje van de nieuwe kroonprins Akishino, prins Hisahito (12), verschenen niet voor het publiek.

Opiniepeiling

Om zoveel mogelijk Japanners de gelegenheid te geven het keizerspaar te zien, werd het zwaaimoment vanaf tien uur ’s ochtends nog eens vijf keer herhaald, om het uur.

Volgens een opiniepeiling van het Japanse persbureau Kyodo geniet de nieuwe keizer steun van 83 procent van de bevolking. Een bijna even groot aantal (80 procent) vindt dat vrouwen ook op de keizerstroon moeten kunnen komen. Op dit moment is dat volgens de grondwet niet mogelijk.