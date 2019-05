Met twee minuten stilte hebben Nederlanders hun respect betuigd aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en aan de Nederlandse militairen die in de decennia daarna sneuvelden. De voornaamste plechtigheid is de Nationale Herdenking in Amsterdam. Die wordt steevast door miljoenen mensen rechtstreeks gevolgd op tv. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima legden de eerste krans.

Er zijn talloze andere grote en kleine herdenkingsplechtigheden overal in het land. Een van de bekendste is die op de Waalsdorpervlakte. In het duingebied executeerden de Duitsers meer dan 250 gevangenen, onder wie veel verzetsstrijders die in Scheveningen gevangen zaten. Verderop in Den Haag vormt Madurodam het toneel van de Nationale Kinderherdenking.

Op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen vindt de op een na grootste landelijke herdenking plaats. Hier wordt stilgestaan bij militaire slachtoffers die hun leven verloren voor de veiligheid van Nederland. Een deel van de slachtoffers ligt begraven op het Militair Ereveld Grebbeberg. De herdenking in Rhenen wordt bijgewoond door prinses Margriet, haar man Pieter van Vollenhoven en hun zoon prins Pieter-Christiaan.