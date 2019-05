Koning Vajiralongkorn van Thailand heeft zaterdag aan het begin van de avond de eerste dag van zijn kroningsplechtigheden afgesloten met een bezoek aan de Tempel van de Smaragden Boeddha. Daar verklaarde hij plechtig beschermheer te zullen zijn van het boeddhisme. Ook betuigde hij eer aan zijn voorgangers als koningen van Thailand.

De koning werd van het paleis naar het 250 meter verder op hetzelfde terrein gelegen heiligdom door soldaten gedragen in een draagstoel. Hij droeg een speciaal ceremonieel hoofddeksel, en keek af en toe bezorgd of de soldaten hem wel recht konden houden op zijn stoel. Maar ze bleken de afgelopen maanden goed te hebben getraind.

Na het afstappen, liep de koning de laatste meters naar de tempel onder gescandeerde toejuichingen van het naar Thais gebruik op de grond zittende zorgvuldig geselecteerd publiek dat tussen de gebouwen een plekje had gekregen. Wie geen uniform aan had, droeg een geel shirt, de kleur die verbonden is aan de geboortedag van de koning. Hij knikte een enkele keer minzaam, maar was duidelijk geconcentreerd op zijn belangrijke taak.

Zware uitdaging

De koning had eerder in de middag een audiëntie verleend aan de leden van zijn familie, de regering, de Privy Council en een aantal hoge autoriteiten. Die waren in de Amatinda Vinicvhaya-troonzaal samengekomen om de koning te feliciteren met de kroning. Prinses Sirindhorn voerde kort het woord namens de familie. Koning Vajiralongkorn had voor deze gelegenheid zijn kroon weer opgezet en torende op zijn troon hoog boven het gezelschap uit.

Zondag wacht de koning een zware uitdaging in de vorm van een ruim zes uur durende, zeven kilometer lange processie in zijn draagstoel door de wijk rond het koninklijk paleis. Er wordt rekening gehouden met enkele honderdduizenden belangstellenden die zich vanaf het middaguur mogen opstellen voor de om 16.30 uur beginnende tocht.