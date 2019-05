Met het 5 mei-concert op de Amstel heeft het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima woonden het concert in Amsterdam bij. Ze luisterden naar solobijdragen van Jamai, Ruth Jacott, harpiste Lavinia Meijer en Michelle David & The Gospel Sessions.

Ook Zo! Gospel Choir en ISH Dance Collective betraden het podium in de hoofdstad. Het repertoire bestond voor een groot deel uit Nederlands- en Engelstalige nummers. Een bijzonder uitstapje was het traditionele Koreaanse muziekstuk Arirang, door de van oorsprong Zuid-Koreaanse harpiste Lavinia Meijer. Het stuk gaat “over verlangen naar verbinding dat alle Koreanen, uit Noord en uit Zuid, kennen”, lichtte ze eerder toe.

Zoals dat al jaren gebruikelijk is, eindigde het concert met het beroemde We’ll meet again, vooral bekend geworden door zangeres Vera Lynn. Onder de klanken van dat nummer stapte de koning met zijn gezelschap in een boot.