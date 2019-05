De sultan van Brunei Hassanal Bolkiah heeft de invoering van de doodstraf op basis van streng islamitische wetten voor onbepaalde tijd opgeschort.

Begin april werd bekend dat het kleine Zuidoost-Aziatische land wetten wilde invoeren waarmee homoseksualiteit, overspel en verkrachting op basis van sharia-wetgeving met de dood kon worden bestraft, onder meer door steniging. Dit leidde tot veel internationale kritiek. Onder anderen Hollywood-acteur George Clooney riep op tot een internationale boycot van het land.

In een unieke officiële reactie zei de sultan dat de doodstraf niet zal worden opgelegd bij de uitvoering van de sharia. “De laatste decennia hebben we een opschorting op de doodstraf toegepast bij zaken die onder nationale wetten vielen. Zo zal het ook gebeuren bij de sharia.” Op moord met voorbedachten rade en drugshandel stond al de doodstraf, maar die is sinds de jaren 90 niet meer uitgevoerd.