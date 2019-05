Massa op de been voor processie Thaise koning

In de Thaise hoofdstad Bangkok is een menigte op de been om getuige te zijn van de processie van koning Vajiralongkorn, die zichzelf zaterdag heeft gekroond. De 66-jarige monarch legt een afstand van 7 kilometer af tussen zijn paleis en drie boeddhistische tempels. Hij loopt niet zelf maar wordt gedragen.

De toeschouwers zijn allemaal gekleed in het geel, de kleur van de koning. De autoriteiten verwachten 200.000 mensen en zijn gezien de hitte in de stad, bijna 40 graden, op alles voorbereid.

De koning geldt in Thailand als een levende godheid. Vajiralongkorn is de opvolger van zijn vader Bhumibol, die in oktober 2016 overleed na zeventig jaar op de troon te hebben gezeten.

De nieuwe koning deelde zondagochtend ook titels uit aan leden van zijn familie. Maandag is de laatste dag van de kroningsrituelen.