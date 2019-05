In een gouden draagstoel, getild door zestien mannen, is de nieuwe Thaise koning Vajiralongkorn zondag door de hoofdstad Bangkok gedragen. De processie legde een route van 7 kilometer af van het koninklijk paleis naar drie boeddhistische tempels.

De 66-jarige monarch werd toegejuicht door een menigte onderdanen. Ze waren allemaal in het geel gekleed. Dat is de kleur van het koningshuis. Maandag is de laatste dag van de kroningsrituelen.