De Thaise koning heeft zondag een kleine zeven uur nodig gehad voor de koninklijke processie door de oude wijk van Bangkok, rond het Grand Palace. De tocht, waaraan meer dan duizend soldaten deelnamen, was zeven kilometer lang. De koning zat op een op een draagstoel geplaatste troon, die door militairen werd gedragen.

De ‘Liap Phranakhon’ – de rondgang over land – is een traditioneel onderdeel van de Thaise kroningsplechtigheden. Er is ook een tegenhanger over water, die in oktober wordt uitgevoerd. Tijdens de tocht werd drie keer halt gehouden bij een voor de dynastie belangrijke tempel. Voor de koning was bij elk van de tempels een constructie aanwezig waardoor hij zonder moeite van zijn troon kon afstappen zonder dat deze op de grond gezet hoefde te worden. Dat het ook voor hem allemaal wat lang duurde, bleek uit het regelmatig bekijken van zijn horloge.

Koning Vajiralongkorn (66) oogde tegen het einde van de lange rondgang overigens iets meer ontspannen. Bij aankomst bij de derde en laatste tempel, het naast het paleis gelegen Wat Pho, zwaaide hij voor het afstappen zelfs even naar het luid juichende publiek. Eerder had hij vooral strak voor zich uit gekeken. De laatste tempel die werd bezocht, is beter bekend als de tempel van de liggende Boeddha.

Balkon

De nieuwe koningin Suthida, transpirerend onder de Thaise variant van de Britse berenmuts, legde de hele route te voet af. Ze marcheerde mee met de soldaten die de draagstoel omringden. Ook Vajiralongkorns dochter prinses Bajrakitiyabha nam deel aan de processie, zoals ze dat in 2017 ook had gedaan bij de crematieplechtigheden voor haar grootvader koning Bhumibol.

Langs de route zaten tienduizenden in het geel geklede Thai die er uren in de verzengende hitte voor over hadden om de historische tocht te zien. De activiteiten rond de kroning worden maandagmiddag afgesloten. De koning, en wellicht ook de koningin, verschijnt op het balkon van de Suddhaisavanya Prasadhal aan het publiek en houdt daarna een ontvangst voor buitenlandse diplomaten.