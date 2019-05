Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry is bevallen van een zoon. Dat heeft prins Harry laten weten aan Britse media. Het kereltje kwam maandagochtend om 05.26 uur lokale tijd ter wereld. Het kind weegt iets meer dan 6 pond.

Moeder en zoon maken het allebei “bijzonder goed”. De naam van het eerste kindje van prins Harry en Meghan, die op 19 mei precies een jaar zijn getrouwd, is nog niet bekendgemaakt. Harry vertelde de pers dat hij en Meghan nog nadenken over een naam. Die moet binnen een paar dagen bekend zijn, beloofde de prins. Harry en Meghan tonen hun zoon over twee dagen aan de wereld.

Harry, die Meghan bijstond tijdens de bevalling, vertelde “heel trots te zijn” op zijn echtgenote. Hij noemde de geboorte “een geweldige ervaring”. Op Instagram bedanken de hertog en hertogin van Sussex het publiek voor alle ontvangen steun en het meeleven.

Geen prins

De zoon van de 37-jarige voormalige actrice en haar 34-jarige prins is zevende in de lijn van de Britse troonopvolging. Anders dan het kroost van Harry’s broer William krijgen de kinderen van de Sussexes niet de titel prins of prinses. Het kind krijgt, omdat hij een jongen is, de titel graaf van Dumbarton, naar de Schotse titel die Harry kreeg bij zijn huwelijk.

De titel prins of prinses gaat in het Verenigd Koninkrijk volgens een besluit uit 1917 alleen naar de kinderen van de vorst(in), nakomelingen van de zonen van de vorst(in) en de oudste zoon van de oudste zoon van de prins van Wales. Voor de kinderen van William en Catherine heeft Elizabeth tijdens de eerste zwangerschap van de hertogin in december 2012 een uitzondering gemaakt. Zo legde ze vast dat de kinderen van de Cambridges ongeacht hun geslacht altijd de titel prins of prinses krijgen.