Prinses Uboltatana, de oudste zus van de Thaise koning Vajiralongkorn heeft herstel van haar koninklijke waardigheid afgewezen. Dat melden Thaise media maandag. Wel mag ze zich prinses noemen, maar zonder ‘koninklijke hoogheid’ en aanverwante verheven Thaise titels.

De 68-jarige prinses was eerder dit jaar even wereldnieuws toen ze zich namens de Thai Raksa Chart-partij onverwacht kandidaat stelde voor het premierschap, mocht de partij voldoende stemmen halen bij de parlementsverkiezingen. De aankondiging zorgde voor enorme opschudding omdat de militaire junta van generaal Prasat Chan-o-cha met een lid van de koninklijke familie opeens een formidabele opponent had.

De partij had nauwe banden met de door de junta en het establishment in Bangkok verafschuwde oud-premier Thaksin Sinawatra. De kandidatuur was echter van korte duur. Nog dezelfde dag maakte koning Vajiralongkorn er een einde aan. Het was niet correct en ongrondwettelijk dat leden van zijn familie zich in het politieke proces mengden. Ubolratana was teleurgesteld en de partij werd prompt uitgesloten van de stembusstrijd.

Opgegeven

De prinses vond dat ze wel deel kon nemen omdat ze al in 1972 door haar huwelijk met een Amerikaan haar koninklijke status had opgegeven. Al was dat na haar scheiding en terugkeer in Thailand begin deze eeuw niet meer zo helder.

De net gekroonde koning verleende zijn familieleden dit weekeinde nieuwe titels en rangen. Ubolratana, die de meeste kroningsactiviteiten niet bijwoonde, werd wel vermeld, maar niet bevorderd of hersteld in haar waardigheid. Ze heeft naar verluidt de titels geweigerd om haar commerciële en televisiewerkzaamheden te kunnen blijven doen.