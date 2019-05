De Thaise koning Vajiralongkorn besluit maandagmiddag de driedaagse plechtigheden rond zijn kroning met een korte balkonscène en een ontvangst voor buitenlandse diplomaten.

Eind juli volgt nog een door de regering aangeboden koninklijke receptie en op een nader te bepalen datum in oktober is er een speciale ceremoniële tocht met de koninklijke boot op de rivier Chao Phraya naar de tempel Wat Arun, schuin tegenover het Grand Palace. Daar schenkt de koning dan gewaden aan monniken.

De traditionele boottocht belooft net zo spectaculair te worden als de koninklijke processie Liap Phranakhon zondag door de straten van de oude wijk van Bangkok. Aan die zeven uur durende rondgang namen bijna 1300 militairen in veel kleurige uniformen deel. Op de rivier komen maar liefst 2300 roeiers in actie om 50 speciale boten over een lengte van vier kilometer te verplaatsen.

Bij het diamanten regeringsjubileum van koning Bhumibol in 2006 werden de bijzondere koninklijke boten ook uit de opslag en de musea gehaald. De koning had toen alle vorstenhuizen uitgenodigd om getuige te zijn van de vaartocht. Prins Willem-Alexander en prinses Máxima waren toen namens het Nederlandse koningshuis aanwezig.