Op Thaise sociale media is in het weekeinde enige opwinding ontstaan over een Siamese kat. Aanleiding was een foto die het bureau van de koninklijke hofhouding verspreidde van de ‘housewarming’ in de koninklijke residentie Chakrabat Biman, op het terrein van het Grand Palace.

Zo’n ‘housewarming’ oftewel het officieel in gebruik nemen van het paleis als woonstee door de nieuwe vorst is traditie in het Thaise koningshuis. Ook wanneer de koning er eigenlijk niet woont dan brengt hij er toch minstens één nacht door, waarvoor familieleden alles in gereedheid brengen en gelukbrengende geschenken meebrengen.

Dat gebeurde zaterdag ook voor de net gekroonde koning Vajiralongkorn. Door de hofhouding vrijgegeven foto’s toonden behalve het koninklijk bed met smetteloos witte lakens ook twee van de meer amusante en traditionele geschenken: een haan en een Siamese kater. Omdat een kat volgens het gezegde negen levens heeft, geldt hij als teken van voorspoed en geluk.

Bij nadere bestudering van de foto echter concludeerden de Thai dat de kat niet echt was maar een pop van een kat. Het paleis wilde niet reageren op vragen van media erover. Het was helemaal niet belangrijk of een echte of een namaak kat was gebruikt, het ging om de symboliek aldus een woordvoerder.