We hebben nog geen glimp van hem opgevangen, maar ‘baby Sussex’ is nu al goed voor records. Het Instagrambericht waarmee Harry en Meghan maandag de geboorte van hun zoon wereldkundig maakte, heeft al bijna 2,7 miljoen likes verzameld. Geen enkel ander Instagrambericht van de Britse royals werd vaker ‘leuk’ gevonden.

Harry en Meghan deelden maandagmiddag een foto met de tekst ‘It’s a Boy!’. Al snel stroomden de felicitaties binnen, onder meer van Instagram zelf. Niet veel later verscheen een stralende Harry in Windsor voor de camera’s. De prins vertelde ontzettend trots op zijn vrouw te zijn en noemde de geboorte van zijn eerste kind “het geweldigste wat ik me ooit had kunnen voorstellen”.

Hoe de hertog en hertogin van Sussex hun kind noemen, is nog niet bekend. Harry en Meghan denken nog na over een naam. Woensdag krijgt de wereld ‘baby Sussex’ waarschijnlijk voor het eerst te zien, dan poseren Harry en Meghan met hun zoon. Verwacht wordt dat de eerste foto’s van het kind weer records gaan breken. Het record van de meest gelikete Instagramfoto – een ei – staat momenteel op bijna 53,5 miljoen.