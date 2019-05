Britten speculeren over naam ‘baby Sussex’

Wordt het Alexander, James of misschien Arthur? Het zijn drie namen die veel genoemd worden als mogelijke namen van het maandag geboren zoontje van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan.

Britse media speculeren sinds de geboorte van ‘baby Sussex’ volop over de laatste toevoeging van het Britse koningshuis. Hoewel de hertog en hertogin van Sussex als moderne royals worden gezien, wordt over het algemeen gedacht dat het jongetje een traditionele naam krijgt die past in de geschiedenis van de koninklijke familie.

Broer prins William ging Harry al voor door zijn kinderen George, Charlotte en Louis te noemen. Bij de bookmakers is Alexander momenteel favoriet. Ook op namen als Arthur, Albert, James en Spencer wordt veel ingezet. Mensen die echt willen verdienen kunnen beter geld inzetten op minder voorspelbare namen. Voor Apple krijg je bijvoorbeeld 200 keer je inleg terug en bij Boris 250 keer. Als het Donald wordt zelfs duizend keer.

Een stralende Harry maakte maandagmiddag in Windsor bekend dat Meghan een zoon op de wereld heeft gezet. Over de naam dachten hij en Meghan nog na, zo vertelde hij aan de pers.