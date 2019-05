Koning Felipe van Spanje en zijn vader Juan Carlos waren dinsdag in het Italiaanse Napels erevoorzitters van het Cotec Europa Symposium. Ze kwamen samen met president van Portugal Marcelo Rebelo de Sousa en de Italiaanse president Sergio Mattarella naar het theater van Napels.

Koning Juan Carlos was in 1990 betrokken bij de oprichting van de stichting Cotec. De missie van de organisatie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van Spanje door technologische innovatie in het bedrijfsleven en de samenleving te bevorderen.

In het theater van Napels spraken de symposiumgangers over het thema vernieuwingen in de publieke sector. Felipe benadrukte in zijn toespraak het belang om over de grenzen te kijken: “Vandaag komen zakenlieden bijeen die met hun actie en aanwezigheid een diepe Europese overtuiging tot uitdrukking brengen. Dit geloof in de Europese waarden is gemeenschappelijk voor onze burgers, in de drie landen, en komt tot uiting in ons gevoel van eenheid in verscheidenheid.”

Koning Felipe beëindigde zijn toespraak in het Italiaans en Portugees door eraan te herinneren dat het 500 jaar geleden is dat wetenschapper Leonardo da Vinci, een van de meest vernieuwende figuren uit de geschiedenis, overleed. “Het is onze missie vandaag de dag, net als die van het Italiaanse genie vijf eeuwen geleden, om te weten hoe we innovatie en maatschappij op alle gebieden nauw kunnen verenigen. Een missie die onze drie landen samen met vastberadenheid en visie voor de toekomst promoten. Cotec Europe is daar een goed bewijs van.”