Prins Charles is dolblij met de komst van zijn derde kleinzoon, maar heeft nog geen kennis kunnen maken met de maandag geboren zoon van Harry en Meghan. Het duurt ook nog wel even voordat Charles het kind kan ontmoeten, de komende dagen is hij met zijn vrouw Camilla op bezoek in Duitsland.

“We kunnen niet blijer zijn met het nieuws”, zei Charles dinsdag vlak na aankomst in Berlijn. “We kijken ernaar uit om de baby te ontmoeten als we terugkomen.”

Charles en Camilla beginnen dinsdag aan een vierdaags bezoek aan Duitsland, dat in het teken staat van “het duurzame belang” van goede banden tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Britse royals zijn al maandenlang bezig met een charmeoffensief dat de weg moet effenen voor de onderhandelingen over de brexit.