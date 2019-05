De Zweedse kroonprinses Victoria heeft op de tweede dag van haar diplomatieke trip in Vietnam kunnen genieten van de lokale cuisine. Zij kreeg in Hanoi het populaire gerecht Bun bo Nam bo voorgeschoteld, dat zij in de openlucht heeft genuttigd.

Het gerecht betekent letterlijk ‘noedels met rundvlees uit het zuiden’ en is een geliefde specialiteit onder toeristen en de lokale bevolking. De kroonprinses werd na de lunch bijgepraat over het werk van de Verenigde Naties in Vietnam, met name over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Victoria’s echtgenoot Daniel bevindt zich het grootste deel van de dag op de Zweeds-Vietnamese zakentop. De twee zien elkaar ’s avonds weer bij het diner.

Het driedaagse bezoek van de Zweden eindigt woensdag. De laatste dag vindt plaatst in Ho Chi Minhstad, waar het echtpaar een boottocht op de rivier de Saigon te wachten staat.