Charles en Camilla zijn begonnen aan de tweede dag van hun bezoek aan Duitsland. In Leipzig hadden ze een ontmoeting met de burgemeester en de premier van Saksen.

Het koppel arriveerde woensdagochtend bij het oude stadhuis in Leipzig, waar tientallen enthousiaste fans hen opwachtten. Onder toeziend oog van burgemeester, Burkhard Jung, en de premier van Saksen, Michael Kretschmer, tekenden Charles en Camilla het gouden boek van de stad. Na het stadhuis stonden bezoekjes aan twee kerken op het programma. In de St. Thomas Kerk werden de twee toegezongen door een jongenskoor. Later op de dag staan de Britten ook stil bij de val van de muur, 30 jaar geleden.

In Windsor Castle toonden prins Harry en Meghan voor de eerste keer hun zoon aan de wereld. De jongste spruit van de Britse koninklijke familie kreeg van de minister-president van de deelstaat Beieren, Markus Söder een speciaal cadeau: een echte Duitse lederhose. “Hartelijke gefeliciteerd met de geboorte van het jongste kleinkind van prins Charles en Camilla”, schreef hij op Twitter.

Het vierdaagse bezoek van de Britse troonopvolger en de hertogin van Cornwall staat in het teken van het versterken van de goede banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Donderdag bezoekt het koppel München.