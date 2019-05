Harry en Meghan hebben hun zoon Archie genoemd. Dat heeft het koppel woensdag via Instagram bekendgemaakt. De jongen, die maandag werd geboren, heet volledig Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

De zoon van de 37-jarige voormalige actrice en haar 34-jarige prins is zevende in de lijn van de Britse troonopvolging. Anders dan de kinderen van William krijgt de kroost van de Sussexes niet de titel prins of prinses. Zo is de titel van Archie, de graaf van Dumbarton, naar de Schotse titel die Harry kreeg bij zijn huwelijk.

