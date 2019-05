De wereld heeft een eerste glimp kunnen opvangen van de royal baby. Prins Harry en zijn vrouw Meghan toonden hun zoon in St. Georges Hall in Windsor Castle. “Ik heb de twee beste mannen in de wereld”, zei Meghan. Een naam werd niet genoemd.

Meghan, gekleed in een crèmewitte jurk, noemt haar zoontje “een droom”. Volgens de hertogin van Sussex is hij “heel rustig en zoet”. Ze noemt de hele ervaring “magisch”.

Tekst gaat verder onder de video.

Toen het koppel door een verslaggever van Sky News werd gevraagd op wie het kindje lijkt, kon Harry daar geen antwoord op geven. “Zijn uiterlijk verandert iedere dag”, zei de prins terwijl hij straalt van geluk. Harry zegt het heerlijk te vinden om “kostbare tijd” door te brengen met zijn zoon en te zien hoe hij langzaam groot wordt. Meghan bedankte iedereen voor “alle gelukswensen en vriendelijkheid”.

Na het praatje met de pers gingen Harry en Meghan op weg naar koningin Elizabeth om haar kennis te laten maken met haar kleinzoon.

De volgende keer dat het kleintje in het openbaar te zien zal zijn, zal waarschijnlijk tijdens de doop zijn.