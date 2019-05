Koningin Elizabeth, die deze week weer overgrootmoeder is geworden, heeft woensdag de opening van de Royal Windsor Horse Show bezocht. Volgens The Daily Mail was ze in een erg vrolijke bui, zelfs in de stromende regen.

De jaarlijkse paardenshow wordt op een kort afstandje van Windsor Castle gehouden. Het evenement wordt al 76 jaar georganiseerd, en de koningin is bij elke editie aanwezig geweest sinds 1943. Prins Philip was zelf niet aanwezig, maar heeft 30 jaar lang meegedaan aan de menwedstrijden. Hij won slechts een enkele keer in 1982.