De Nederlandse Daimy Gommers (7) kreeg donderdag de kans om de kersverse vader prins Harry een kraamcadeautje te overhandigen voor zijn pasgeboren zoon Archie. Harry kreeg van haar een vierkante pluchen rammelaar in de vorm van een dobbelsteen met daarop afbeeldingen van Nijntje, maar ook een zelfgemaakte tekening van Harry, Meghan en hun baby. Als dank kreeg Daimy een dikke knuffel van Harry terug.

Harry leerde Daimy al in 2016 kennen tijdens de Invictus Games in Orlando, waar haar vader Paul Gommers meedeed met boogschieten. Een jaar later zag ze hem in Toronto en zaten ze zelfs samen in een auto tijdens de junior challenge, een onderdeel van de Invictus Games voor meegereisde vrienden en familieleden van de sporters. “Ze hebben toen allemaal rondjes gereden en hij heeft een heleboel aan haar verteld, maar zij kon nog niet zo goed Engels”, vertelt Daimy’s moeder. Daimy: “Ik moest de auto besturen en hij zat naast mij. Ik zei alleen maar ja, ja ja.”

Harry herkende Daimy donderdag tijdens de kick-off van de Invictus Games 2020 in het Zuiderpark in Den Haag. Zij kreeg de kans haar koninklijke vriend een cadeau én haar tekening te overhandigen. Dat werd door Harry zeer op prijs gesteld en hij maakte het cadeau meteen open, hoewel hij dat eigenlijk een taak vond voor zijn zoontje.

Beladen plek

Daimy’s vader, Paul Gommers, verbrijzelde zijn voet bij een parachute-ongeluk op de Hofvijver tijdens Veteranendag in 2008 en verloor als gevolg daarvan zijn linker onderbeen. Donderdag deed hij mee aan een demonstratie handboogschieten, een van de sportdisciplines van de Invictus Games. Het internationale evenement zet militairen met blijvend mentaal of fysiek letsel in het zonnetje.

Paul Gommers schudde prins Harry donderdag voor het eerst de hand. “Hoewel mijn dochter prins Harry al meerdere malen had ontmoet, had ik hem tot nu alleen op afstand gezien. Hij is een van de jongens. Hij staat niet zover van ons vandaan. Hij is gewoon een collega. Hij begrijpt ook gelijk wat je zegt”, zegt Gommers, die al aan meerdere sporten heeft meegedaan. “In Toronto heb ik meegedaan met discuswerpen, zitvolleybal en boogschieten. Boogschieten doe ik voor mijn focus, zitvolleybal is een teamsport. En ik doe aan discuswerpen om mijn explosieve kracht kwijt te kunnen.”

Gommers weet nog niet zeker of hij volgend jaar meedoet aan de Invictus Games. “Als het nog iets voor mijn herstel betekent, dan ben ik erbij. Den Haag is echter een beladen plek voor mij. Mijn ongeluk is niet in Afghanistan gebeurd, maar in Den Haag op de Hofvijver. Het gebeurde bij een parachutesprong in 2008, ter aankondiging van Veteranendag nieuwe stijl. Alles ging heel goed. Alleen de impact van een stalen bodem in je schoen en een klinknagel op een podium was teveel. Toen verbrijzelde ik mijn voet. Ik ben nog steeds bezig met protheses passen. Maar het gaat inmiddels redelijk goed in het dagelijks leven. Zonder deze sporten had ik niet geweten hoe ik er nu had bijgestaan. Na je ontslag bij Defensie mis je heel veel, het lijkt alsof je je identiteit kwijtraakt. Maar door deze spelen blijf je toch met collega’s bezig. Het maakt je sterker.”