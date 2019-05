In het Zuiderpark van Den Haag verrijst volgend jaar een tijdelijk stadion op de evenementenweide om in mei de Invictus Games 2020 te huisvesten. Het sportcomplex, dat tribunes krijgt voor 5000 toeschouwers, biedt voornamelijk onderdak aan de wedstrijden en finales van de teamsporten.

Op de festivalweide komen ook twee showmodellen te staan van F35 straaljagers naast het hoofdpodium, zo leerde prins Harry donderdag tijdens een fietstochtje door het Haagse Zuiderpark. Een jaar voor de openingsceremonie kwam hij alvast een kijkje nemen bij het sportevenement voor militairen en veteranen die fysiek of psychisch letsel hebben opgelopen. De prins gaf de aftrap van de countdown van het evenement dat op 9 mei 2020 begint.

“Sport heeft de kracht om mensen fysiek en psychisch te helpen”, zei Harry, die de Invictus Games in 2014 in het leven riep. “Mentale fitheid is de sleutel. Zo kunnen we efficiënt werken én het verbetert je fysieke prestaties en kracht. Dat hebben we keer op keer gezien.”

Presentje voor de prins

Harry woonde in Den Haag demonstraties bij van rolstoelbasketbal en handboogschieten. Hij deed na enig aandringen ook zelf een poging en schoot in de roos. Tussendoor sprak hij met potentiële deelnemers van het Nederlandse team, die hopen over een half jaar gekwalificeerd te worden. “Over de hele wereld trainen duizenden mensen in de hoop dat ze hun land eens mogen vertegenwoordigen”, zei Harry. “Negentien landen zullen in Den Haag vertegenwoordigd zijn, schouder aan schouder, en de wereld laten zien wat teamwork, vriendschap en loyaliteit werkelijk betekent.”

Prinses Margriet, erevoorzitter van de Invictus Games 2020, had een presentje voor de prins die maandag vader werd. Zij kwam op de proppen met een rompertje met het logo van de Invictus Games. Harry weet nog niet of hij zijn vrouw Meghan en hun zoontje Archie volgend jaar meeneemt naar Den Haag.

De vijfde Invictus Games vallen volgend jaar in Nederland samen met de viering van 75 jaar bevrijding.