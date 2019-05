Ramen en deuren gesloten houden, gordijnen dicht en onder geen beding op het balkon komen. Dat waren de voorschriften donderdag voor de bewoners van de torenhoge Rattanakosin View condominiums in Bangkok. Het was al de tweede keer in een week dat deze opdracht werd gegeven.

De reden is dat de fraaie appartementen aan de rivier Chao Phraya in de Thaise hoofdstad uitkijken over het Grand Palace, het koninklijk paleis en het aangrenzende Sanam Luang, het ceremonieel veld. Op een gewone dag is dat geen probleem, maar wanneer er activiteiten in en rond het paleis zijn wel.

Niemand mag namelijk boven de koning uitsteken. De bewoners van de condominiums doen dat per definitie wel. Vandaar de verplichting om de gordijnen te sluiten en niet op balkons te komen. Donderdag gold dat voorschrift tussen 8 en 11 uur omdat het koningspaar zou toezien op de koninklijke ploegceremonie.

Afgelopen weekeinde was vervelender. Toen duurde het maar liefst 72 uur vanwege de kroningsplechtigheden voor koning Vajiralongkorn. Het appartementencomplex is door enkelen al omgedoopt in Rattanakosin No view.