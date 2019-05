Prins Harry heeft “nog geen idee” of zijn zoon Archie volgend jaar van de partij is bij de Invictus Games in Den Haag. Dat zei Harry, die maandag vader werd, bij de lancering van de Invictus Games 2020, meldt Reuters.

Hoewel het kereltje donderdag bij mama Meghan in Windsor bleef, was hij niet ver weg. Toeschouwers wachtten de prins op met cadeautjes voor zijn zoon en de Invictus Games-deelnemers feliciteerden Harry met Archie. Vooral de handboogschieters waren bijzonder te spreken over de naam van het kereltje, die wel wat weg heeft van archery, het Engelse woord voor boogschieten. Harry bleek een natuurtalent in de sport. Hij schoot één pijl, in de roos.

Niet alleen de toeschouwers en sporters namen knuffels, speelgoed en slofjes mee voor Archie. Ook prinses Margriet, erevoorzitter van de Invictus Games 2020, had een presentje. Zij kwam op de proppen met een rompertje met het logo van de Invictus Games.

Harry sloot zijn bezoek aan het Haagse Zuiderpark af met een fietstochtje. Voor die gelegenheid droeg de prins een bijzonder jasje. Daarop stond Invictus Family, met de kenmerkende gele letters I Am. Onder die tekst stond Daddy, waardoor er in het geel op Harry’s jasje stond: I Am Daddy.