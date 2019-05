Prins Harry lijkt niet van plan te zijn lang vaderschapsverlof te nemen. De hertog van Sussex, die maandag vader werd van Archie, reist komende dinsdag alweer af naar Oxford, melden Britse media.

Harry, die donderdag in Den Haag was, bezoekt volgende week een kinderziekenhuis, een centrum voor sporters met een beperking en een buurtcentrum. De bezoekjes staan in het teken van de inzet van Oxford voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Harry en Meghan kregen maandag hun eerste zoon. Twee dagen later toonden ze Archie aan de wereld en onthulden ze zijn naam. Harry reisde donderdag af naar Den Haag vanwege zijn andere kindje: de Invictus Games. Het sportevenement voor militairen en veteranen met blijvend letsel waar hij initiatiefnemer van is, vindt over precies een jaar plaats in Den Haag.