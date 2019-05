Koningin Máxima heeft donderdagmorgen de openingstoespraak gehouden van de internationale conferentie Future of Health Coverage in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. De conferentie staat in het teken van het verbeteren van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, met behulp van mobiele technologie.

De koningin legde uit hoe digitale financiële diensten kunnen helpen bij het betaalbaar maken van een ziektekostenverzekering. Ze hield haar toespraak vanuit haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Ook sprak Máxima over hoe technologie de toegang tot financiële diensten kan vergemakkelijken, zodat ook arme mensen zich kunnen verzekeren tegen ziektekosten en veilig kunnen sparen. Uit cijfers van de Wereldbank blijkt dat jaarlijks circa 100 miljoen mensen hun ziektekosten niet kunnen betalen.

De conferentie wordt georganiseerd door Financial Times in samenwerking met het Joep Lange Instituut en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Joep Lange was een Nederlandse hoogleraar infectieziekten en aidsdeskundige. Lange behoorde tot een van de passagiers van de vlucht MH17 die boven Oekraïne werd neergeschoten.