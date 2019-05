Prins Philip was donderdag alsnog van de partij bij de Royal Windsor Horse Show. Zijn vrouw koningin Elizabeth was woensdag solo bij de jaarlijkse paardenshow, maar Philip ging een dag later toch even kijken. Ook Elizabeth ging mee.

Het koppel moedigde Louise, de dochter van prins Edward aan. De 15-jarige is een ruiter en deed mee aan de paardenshow. Ook moeder Sophie stond trots aan de zijlijn.

Voor Philip is de Royal Windsor Horse Show, dat op een kort afstandje van Windsor Castle wordt gehouden, extra bijzonder. De prins deed zelf 30 jaar lang mee aan wedstrijden. Het evenement wordt sinds 1943 georganiseerd. Elizabeth heeft sindsdien niet één keer gemist.