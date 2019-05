De Deense prinses Benedikte heeft vrijdag de festiviteiten ter gelegenheid van haar 75e verjaardag voortgezet met een receptie in Dyrehaven. Daar ontving ze vertegenwoordigers van de 31 Deense en vijf buitenlandse organisaties en instellingen waarvan de jongere zus van koningin Margrethe beschermvrouw is.

Benedikte neemt haar taak als beschermvrouw zeer serieus. In de ter ere van haar verjaardag verschenen biografie vertelde ze dat het werk haar veel vreugde geeft. ,,Het is een enorm privilege. Ik ben van nature nieuwsgierig en beleef veel plezier aan werkbezoeken aan organisaties en bedrijven, waar ik mensen ontmoet die gepassioneerd zijn over hun werk”, aldus Benedikte.

Ze kreeg er bijna een ‘high’ van, zo bekende ze. ,,Dankzij mijn beschermvrouwschappen kom ik in contact met veel interessante mensen, zie ik prachtige plaatsen en maak ik kennis met vreemde culturen.”

De Deense prinses heeft eerder haar verjaardag al gevierd met een door de koningin aangeboden diner in Amalienborg en een ontvangst door de Deense krijgsmacht.