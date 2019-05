Koning Willem-Alexander en Máxima hebben vrijdag op een wel heel bijzondere manier stilgestaan bij hun eerste ontmoeting twintig jaar geleden. De koning en koningin zijn samen met hun drie dochters afgereisd naar Sevilla, de plek waar ze elkaar in 1999 leerden kennen.

Speciaal voor de gelegenheid hebben de koningin en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane een traditionele flamenco-jurk aangetrokken, zo is te zien op foto’s in lokale media. Ook hebben ze bloemen in het haar en een waaier in de hand. Het gezin poseert vrolijk voor de camera.

Volgens de Spaanse editie van Vanity Fair werden ze vergezeld door vrienden die ook bij de eerste ontmoeting waren precies twintig jaar geleden. Omdat het gaat om een privébezoek is er geen programma van de trip bekendgemaakt.

Willem-Alexander en Máxima verloofden zich in 2001, een jaar later stapten ze in het huwelijksbootje. Hun eerste dochter Amalia werd in 2003 geboren, Alexia volgde in 2005 en Ariane in 2007.