De Deense koningin Margrethe onthulde vrijdag een standbeeld van haar voorvader Christian IV in Kopenhagen. De onthulling ging echter niet van een leien dakje, is te zien in een video van de Deense omroep Danmarks Radio.

Het zes meter hoge beeld was bedekt met een groot doek dat Margrethe met een touw naar beneden moest trekken. Het laken bleef echter haken achter de hand van Christian IV, de koning van Denemarken en Noorwegen van 1588-1648. Met hulp en lachend probeerde de koningin uit man en macht het beeld aan het publiek te tonen. Uiteindelijk kwam er hulp van een man met een ladder.

De komst van het standbeeld was al sinds 2010 bekend. Het is het tweede beeld van de vorst in Kopenhagen.