Het World Forum Den Haag krijgt op 4 juni hoog bezoek, want koningin Máxima zal die dag aanwezig zijn om een openingstoespraak te houden voor de Global Entrepreneurship Summit (GES) 2019. De conferentie loopt van maandag 3 juni tot en met woensdag 5 juni.

De koningin spreekt in haar functie als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Het thema dit jaar is ‘The Future Now’ en zal zich richten op de inzet van technologie en innovatie voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De GES wordt sinds 2010 door de Amerikaanse overheid georganiseerd, en sinds 2011 in samenwerking met een gastland. Het is de eerste keer dat de conferentie in een lidstaat van de EU wordt gehouden.

Dit jaar fungeert minister-president Mark Rutte als gastheer van de topbijeenkomst, samen met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo. Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zal de bijeenkomst voorzitten.