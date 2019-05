Prins Charles is bekritiseerd om zijn ondoordachte vriendschap met bisschop Peter Ball, die uit zijn functie is gezet nadat naar buiten kwam dat hij jarenlang kinderen had misbruikt. Dat meldt Telegraph. Een onderzoekscommissie publiceerde donderdag zijn resultaten van het onderzoek naar Ball.

Uit het onderzoek is gebleken dat de bisschop zijn vriendschap met invloedrijke mensen, en vooral prins Charles, gebruikte om zijn plek binnen de kerk te behouden. Ook werd gesteld dat het uit brieven tussen Charles en de toenmalige aartsbisschop van Canterbury leek alsof de prins zijn steun bood aan Ball, zelfs na waarschuwingen van de autoriteiten. Daarom concludeert de commissie dat Charles’ acties ‘ondoordacht’ waren, en dat hij had moeten nadenken over zijn invloed op de kerk.

Ball, die nu 87 jaar is, werd in 2015 veroordeeld tot 32 maanden cel voor het misbruik van 17 tieners en jonge mannen. Een slachtoffer pleegde uiteindelijk zelfmoord. Hij kwam op vrije voeten in februari 2017 nadat hij slechts de helft van zijn straf had uitgezeten.